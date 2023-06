Setki wykroczeń na drogach powiatu krakowskiego podczas długiego weekendu Barbara Ciryt

Policjanci z powiatu krakowskiego przeprowadzili setki kontroli drogowych podczas długiego weekendu KPP Kraków

254 wykroczenia, 202 mandaty, a do tego wnioski o ukaranie do sądu - to bilans długiego czerwcowy weekendu na drogach powiatu krakowskiego. Policja podsumowuje akcje kontroli kierowców i pojazdów.