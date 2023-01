Sezon Akademickich Mistrzostw Polski rozpocznie się w Krakowie turniejem w futsalu (k)

Andrzej Banas / Polska Press

Klub uczelniany AZS Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wygrał konkurs na prawo do organizacji Akademickich Mistrzostw Polski. W dniach od 2 do 5 lutego odbędzie się półfinał C w futsalu mężczyzn, którego stawką będzie awans do turnieju finałowego , a więc możliwość rywalizacji o tytuł mistrza kraju i medale.