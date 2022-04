Sezon lęgowy w pełni!

Ledwo dziesięć procent ptaków bywa sobie wiernych przez kilka sezonów. Wierność obejmuje seks, stałe przywiązanie do partnera i oczywiście wspólną opiekę nad potomstwem. Prym wiodą ptasie symbole wierności, czyli łabędzie. Co prawda mędrca szkiełko i oko w postaci badań genetycznych nieco ów wizerunek nadszarpnęły. Bywa i tak, iż w gnieździe emanującym miłością pisklaki mają połowę obcych genów. Skok w bok jest jedynym wytłumaczeniem. Prócz łabędzi w naszej szerokości geograficznej prawie stuprocentowa wierność reprezentują zwyczajne wrony i dzikie gęsi.

O duży stopień wierności przyrodnicy podejrzewają kruki i pospolite sierpówki. Niestety, póki co genetycznego certyfikatu stałości wyżej wymienione gatunki jeszcze nie uzyskały. Co daje wierność? Ptaki oszczędzają na poszukiwaniu partnera i skomplikowanych rytuałach godowych. Śpiewy, wyznaczanie rewiru wymaga czasu, którego potem może zabraknąć do wychowania młodych. Monogamiści szybko budują gniazda, składają jaja i wychowują pisklaki. To daje mi spory zapas czasu i zwiększa szanse na sukces rozrodczy. Skoro wierność jest tak opłacalna, to dlaczego jest tak rzadko spotykana?