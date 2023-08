Siaktarz reprezentacji Marcin Janusz: Jesteśmy przyzwyczajeni do grania o wysokie cele. W mistrzostwach Europy stać nas na medal

W Memoriale Wagnera w Krakowie pierwszy mecz, ze Słowenią, przegraliście 0:3 w nie najlepszym stylu. Takiej porażki kadra nie miała już dawno. A niedługo będą mistrzostwa Europy.

Nie chcieliśmy skończyć z takim wynikiem, to na pewno. Nasza forma to jedna sprawa, a umiejętność grania, kiedy czasami coś nie jest na najwyższym poziomie, to druga. To czas na szukanie rozwiązań, bo właśnie takie momenty przyjdą, nawet jeśli będziemy teoretycznie w tej najwyższej formie. Na turniejach często zdarza się jeden słabszy mecz. Oczywiście wszyscy zdają sobie sprawę, że mamy okres zdecydowanie cięższej pracy na siłowni niż w elementach siatkarskich. Do tego to był mecz sparingowy. Mimo wszystko chcemy być dobrym zespołem, nawet gdy tej "fizyki" nie ma.

Czyli nie ma powodów do bicia na alarm?

Trener nas na to uczulał, a my jesteśmy doświadczeni, takie okresy przygotowawcze przed ważnymi meczami czy turniejami już przechodziliśmy. Nie zawsze to gra przed pełną halą, w telewizji, gdzie każdy nas widzi. Ciężko trenujemy i zdajemy sobie sprawę, jak wtedy wyglądamy. Oczywiście trzeba wyciągnąć wnioski, ale w takich momentach należy też zachować cierpliwość. Nie chcę mówić, że porażki przyjdą, ale na pewno taka nie najlepsza forma się przytrafi. Gdybyśmy teraz byli już w najwyższej dyspozycji, to byłby błąd w przygotowaniach. Na nią liczymy w mistrzostwach Europy.