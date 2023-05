Siatkarze AGH Kraków najlepsi w kraju. Zdobyli złoty medal Akademickich Mistrzostw Polski 2023

Zawodnicy AGH wreszcie pokonali w AMP-ach drużynę z Opola

Siatkarze AGH w ostatnich latach często byli na podium AMP-ów (od 2015 r., odkąd drużynę przejął trener Andrzej Kubacki, tylko dwukrotnie ich tam zabrakło), ale złoto wcześniej zdobyli tylko raz - w 2017 r. Zazwyczaj przeszkoda nie do przejścia okazywała się Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, oparta na plusligowych (ekstraklasowych) zawodnikach. To z nią krakowianie (na co dzień grający w I lidze) przegrywali w finałach w dwóch ostatnich latach.

Teraz układ sił był podobny, ale siatkarze AGH w końcu się przełamali. W dodatku w starciu z teoretycznie mocniejszym rywalem (występującym pod szyldem ANS WSZiA) zwyciężyli efektownie 3:0 (25:18, 25:21, 25:16). MVP turnieju został wygrany Karol Borkowski (AGH).