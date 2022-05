Siatkarze AGH Kraków ze srebrnymi medalami Akademickich Mistrzostw Polski 2022

Ekipa AGH, której skład oparty jest na I-ligowej drużynie, typowana była do walki o podium. Przez fazę grupową finałowej imprezy przeszła jak burza, wygrywając po 2:0 wszystkie trzy spotkania (w „najgorszym” secie straciła 21 pkt). W fazie pucharowej rywale też nie stawiali większego oporu, krakowianie w ćwierćfinale wygrali 2:0 (25:17, 25:20) z AWF Warszawa, w półfinale pokonali 2:0 (25:15, 26:24) Karpacką Państwową Uczelnię w Krośnie.

W finale - podobnie jak rok wcześniej - przeciwnikiem był główny faworyt, broniąca złota Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, mająca w składzie zawodników z ekstraklasowym dorobkiem. Ostatecznie to mistrz okazał się lepszy, zwyciężając 3:0 (25:23, 25:19, 26:24). Drużyna AGH została ze srebrem w ogólnej klasyfikacji i mianem najlepszej w rankingu uczelni technicznych.

- Jesteśmy zadowoleni z tego wyniku, to kolejny duży sukces - mówi trener AGH Andrzej Kubacki. - Potwierdziliśmy, że należymy do akademickiego topu w siatkówce. Odkąd jestem w klubie (od sezonu 2014-15 - przyp.), tylko dwa razy nie byliśmy na podium. To potwierdza, że polityka prowadzona przez klub i uczelnię jest właściwa, bo choć skład się zmienia, to ciągle jesteśmy w ścisłej czołówce, w strefie medalowej. W 2017 roku zdobyliśmy złoto