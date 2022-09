Siatkówka. Gwiazdy polskiego sportu promują PlusLigę. Zobacz wyjątkowe zdjęcia

#OglądamPlusLigę #PolskiSportZawszeRazem

Dwoma głównymi hasłami są: #OglądamPlusLigę oraz #PolskiSportZawszeRazem.

– Naszym pomysłem było wyjście do nowych kibiców i zaproszenie ich do hal. Polscy sportowcy w dyscyplinach indywidualnych odnoszą wielkie sukcesy i też mają spore grono kibiców. To są ludzie, dla których sport jest bardzo ważny – mówi Artur Popko, prezes Polskiej Ligi Siatkówki SA.

W kampanii udział biorą jeszcze inni wybitni sportowcy – mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Tokio w biegach sztafetowych Małgorzata Hołub-Kowalik, wicemistrzyni olimpijska z Rio de Janeiro w kajakarstwie Marta Walczykiewicz, wielokrotny medalista mistrzostw świata w skoku o tyczce Piotr Lisek oraz medalista mistrzostw Europy na stadionie i w hali w pchnięciu kulą Konrad Bukowiecki.