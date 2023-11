Siatkówka. Kolejny prestiżowy turniej w Krakowie. W marcu 2024 r. poznamy zdobywcę Pucharu Polski mężczyzn

Final Four Pucharu Polski siatkarzy znów w Krakowie

To kolejny raz, kiedy zdobywcę Pucharu Polski poznamy w Krakowie. Wcześniej turniej Final Four odbywał się w hali Suche Stawce w Nowej Hucie, a ostatnio w Tauron Arenie. W lutym 2023 r. decydujące spotkanie na żywo z trybunach oglądało 11 815 widzów, co jest rekordem dla tych rozgrywek. Umowa między Krakowem i PLS zakłada rozgrywanie finału pod Wawelem aż do 2026 r.

– Trudno się zatem dziwić, że władze Krakowa bardzo szybko wyraziły chęć, by po raz kolejny gościć taki turniej, właściwie już minutę po zakończeniu gry rozpoczęliśmy pierwsze rozmowy – mówi Artur Popko, prezes Polskiej Ligi Siatkówki. – Chcemy grać turnieje finałowe w największej hali w naszym kraju, przy wspaniałych kibicach, a Kraków chce wielkie imprezy, nic zatem dziwnego, że szybko doszliśmy do porozumienia. Liczę, że kolejne turnieje finałowe będą jeszcze lepsze, bardzo dziękuję władzom Krakowa za zaufanie i chęć współtworzenia siatkarskich widowisk. Chcemy także, by kibice mieli czas na zakup biletów, dlatego już wkrótce ruszymy z ich sprzedażą.