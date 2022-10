Siatkówka. Murat Yenipazar (Barkom Każany Lwów): Chcemy pokazywać kibicom w Krakowie dobrą siatkówkę

Jak pan oceni mecz z Asseco Resovią?

Zaczęliśmy wspólne treningi dopiero dwa tygodnie temu, bo miałem pewne problemy z wizą. Ciężko jest nam grać przeciwko bardzo dobrym drużynom, na poziomie mistrzowskim, jak Asseco Resovia, bo są dużo lepiej od nas przygotowane do rozgrywek. Niemniej na początku dwóch pierwszych setów mieli z nami duże problemy. My mamy swoje sprawy, musimy nadrobić braki w przygotowaniach. Mam nadzieję, że będzie dobrze, pokazaliśmy, że potrafimy walczyć. Jeśli będziemy tak pracować dalej, to wynik w końcu przyjdzie.

Jak ocenia pan szanse drużyny w lidze? Jesteście w stanie obronić się przed spadkiem?

Dla nas to zupełnie nowa liga, wolałbym się skupiać nie na tym, a na kolejnym meczu. Wierzę, że będziemy do niego lepiej przygotowani niż do tego.

Macie zupełnie nowy skład, jesteście w nowej dla drużyny lidze. Jak dużo czasu potrzeba, aby się zgrać?

Nie narzekam na mało czasu, tylko mówię, że musimy dużo szybciej zaadaptować się do warunków niż inni. Staramy się, myślę, że dobrze nam idzie. Nasz pierwszy mecz był przeciwko ZAKSIE (w towarzyskim Memoriale Gołasia przed sezonem - przyp.), byliśmy zupełnie nieprzygotowani, a jednak zagraliśmy. Potem rywalem był dobry zespół z Berlina (Recycling Volleys - przyp.), a zwyciężyliśmy. Zdajemy sobie sprawę, że codziennie od rana musimy ciężko pracować, aby jak najszybciej przystosować się to nowej dla nas sytuacji. Dla nas wszystkich będzie to trudne, by zmieniać naszą grę, wybijać przeciwnika z rytmu, tak, jak udawało nam się to w pierwszym secie z Resovią. Wyobraźmy sobie, że potrafimy tak robić przez całe spotkanie - wtedy przyjdą sukcesy. Wówczas będzie można odpowiadać na pytanie, czy obronimy miejsce w PlusLidze.