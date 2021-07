Siatkówka. Polska kadra efektownie rozpoczęła Memoriał Wagnera. Z Krakowa do Tokio

Zamknięty na cztery spusty punkt szczepień, zasznurowany namiot punktu pobrań Drive&Go-Thru zastawiony przez wóz transmisyjny Polsatu, a przy wejściach do hali biało-czerwone koszulki. To widomy znak, że Tauron Arena znów służy sportowcom. Narodowych koszulek w piątek nie było tyle, ile za dawnych lat, gdy do Krakowa zjeżdżała kadra siatkarzy, na trybunach nie było atmosfery wielkiego podniecenia, „Mazurek Dąbrowskiego” został odśpiewany z pewną taką nieśmiałością, niemniej z każdym udanym zagraniem podopiecznych Vitala Heynena nastąpiło przełamywanie kolejnych barier i wracał duch dawnych lat. Ręce w górę zaczęli wyciągać nie tylko Biało-Czerwoni skaczący nad siatkę, ale i kilkutysięczna grupa zgromadzona wokół parkietu.

Fani - rozrzuceni w 15-tysięcznym obiekcie zgodnie z antycovidowymi zaleceniami - niknęli i nie robili piorunującego wrażenia, niemniej praca volley-jockeya, tradycyjnie na meczach siatkówki stojąca na bardzo wysokim poziomie, robiła swoje. W takiej atmosferze mecz się po prostu dobrze ogląda, nawet jeśli rywal – słynący raczej z umiejętności przebijania piłki przez siatkę rozwieszoną nad piaskiem – nie rzuca kłód pod nogi.