Siatkówka. SMS Solna Wieliczka zagra w półfinale mistrzostw Polski juniorek młodszych

Solna awansowała i powalczy we Wrocławiu

Dodajmy, że wcześniej awans już do finału MP uzyskały juniorki Solnej.

SMS Solna o awans do finałowej ósemki powalczy 25-27 marca w turnieju, którego organizatorem będzie #VolleyWrocław. Rywalami będą tam także: Enea Energetyk Poznań i GLKS Nadarzyn.

MKS MOS Wieliczka i KS AGH Kraków bez awansu

Dwie inne drużyny z naszego regionu nie uzyskały awansu. W ćwierćfinale, którego gospodarzem był Pałac Bydgoszcz, swoją drużynę miał inny klub z Wieliczki - MKS MOS. Małopolski zespół wygrał 3:0 z SAS Sejny i przegrał 0:3 z Legionovią. W rundzie finałowej uległ Pałacowi, potem wprawdzie wygrał Chełmcem Wałbrzych 3:2, ale to nie wystarczyło, by uzyskać przepustkę do kolejnego etapu MP. Zespół sklasyfikowany został na 3. pozycji, awansowały dwie najlepsze ekipy.