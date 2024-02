Siatkówka. Udane ćwierćfinały juniorskich MP 2024. SMS Solna Wieliczka, SMS Sparta AGH Kraków i Kęczanin z awansem do półfinału

W obu kategoriach rozegrano w dniach 8-11 lutego po 8 turniejów ćwierćfinałowych. Po dwie najlepsze w nich drużyny awansowały do półfinałów (top 16), zaplanowanych na 23-25 lutego. Składy grup wyłonione zostaną w drodze losowania.

Siatkarki SMS Solnej Wieliczka zrobiły show

Rywalizację na etapie ćwierćfinału zakończyły dwa inne małopolskie zespoły. SMS Sparta UJ Kraków odpadła w Białej Podlaskiej (grupa II), gdzie zajęła 3. miejsce (dwa zwycięstwa w czterech meczach nie wystarczyły). Pogoni Proszowice nie powiodło się w zawodach we Wrocławiu (jedna wygrana).

Siatkarze Kęczanina i Sparty grają dalej

Z trzech męskich ekip z Małopolski do kolejnej fazy mistrzostw Polski dostały się dwie: SMS Sparta AGH Kraków i Kęczanin Kęty. Krakowianie przepustkę do półfinału wywalczyli z przytupem. W turnieju we Wrocławiu (grupa VI) wygrali wszystkie spotkania po 3:0. W decydującym o 1. miejscu okazali się lepsi od gospodarzy, Tauron Gwardii Wrocław Academy.