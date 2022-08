Siatkówka. W mistrzostwach świata atutem reprezentacji Polski będzie wyrównany skład

Polacy w Tauron Arenie wygrali po 3:0 z Iranem, Argentyną i Serbią, triumfując w całym turnieju. Niektórzy obserwatorzy zastanawiali się, czy tak mocni przeciwnicy na kilka dni przed imprezą sezonu (start 26 sierpnia) to dobry pomysł.

- Gra z trudnym rywalami może pokazać, co jeszcze musisz poprawić. Jeśli wygrywasz łatwo, to nie masz wystarczającej informacji zwrotnej. Myślisz, że grasz wspaniale, a potem trafiasz na kogoś, kto jest na tym samym poziomie lub wyższym i nagle stajesz przed problemem: co się dzieje? - zaznaczył serbski trener.

A tych „problemów” w grze Polaków, wbrew pozorom, w Krakowie nie brakowało. Niemniej drużyna pokazała, że nawet nie prezentując idealnej siatkówki - a przecież szczyt formy ma dopiero przyjść - potrafi zwyciężać.

- W drugim secie meczu z Iranem popełniliśmy 14 błędów, w tym siedem na zagrywce. To prawie cud, że wygraliśmy, bo przecież oddaliśmy rywalom połowę zdobytych przez nich punktów (29:27 - przyp.). Musimy zwracać na to szczególną uwagę. W pierwszym secie, którego wygraliśmy całkiem łatwo, mieliśmy tylko 6 procent pozytywnego przyjęcia, a udało nam się z tego w ataku wyciągnąć 55 procent skuteczności. Nad wyeliminowaniem błędów trzeba pracować. Ewentualnie „rozłożyć” je bardziej równo na wszystkie sety - uśmiechał się po meczu Grbić.