Siatkówka. W Wieliczce młodzi siatkarze grali w turnieju O Puchar Małgorzaty Glinki [ZDJĘCIA]

W ramach rywalizacji w minisiatkówce dziewcząt spotkało się na boisku 300 młodych zawodniczek. Poza rywalizacją miały okazję do spotkania z dwukrotną mistrzynią Europy, założycielką Glinka Academy – Małgorzatą Glinką.

– To dla mnie zawsze bardzo duże przeżycie, gdy widzę tyle dzieciaków ganiających za piłką na turniejach naszej akademii – podkreśla Glinka, która w Wieliczce spędzała czas z najmłodszymi oraz trenerami klubu MKS MOS Wieliczka, który był gospodarzem zawodów.

– Gosia jest, była i będzie ikoną naszej siatkówki, dlatego dzieci ją rozpoznają, a my mamy zaszczyt bycia w akademii, która jest firmowana jej nazwiskiem – mówi Krzysztof Łabuz, prezes klubu MKS MOS Wieliczka. – Dzieci rywalizowały u nas przez trzy dni, około 300 przyjechało z naszego regionu ale i z całej Polski. Wśród nich medalistki mistrzostw Polski z poprzedniego sezonu. Przede wszystkim chodzi o zaszczepienie w dzieciach rywalizacji sportowej oraz wytrwałości w dążeniu do celu. Pragniemy odciągnąć najmłodszych od ekranów, zatrzymać na boisku, by mogły na nim przeżywać wzruszenia, zwycięstwa i porażki.