Siatkówka. W Wieliczce startuje amatorska liga GO Volley. Organizatorzy czekają na zgłoszenia Artur Bogacki

Liga Go Volley w Wieliczce ruszy 6 września 2021

6 września w Wieliczce ruszy amatorska liga siatkarska GO Volley. Organizatorzy przyjmują zgłoszenia do rozgrywek jeszcze tylko przez kilka dnia - do 23 sierpnia 2021.