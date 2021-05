Siepraw. Szajka podejrzana o kradzież na kwotę 300 tys. zł jest w rękach policji

Kiedy właściciele wrócili do domu zastali w nim pijanego i pobitego 58-latka, który podczas ich nieobecności miał pilnować domu.

43-letnia właścicielka wezwała policję zgłaszając kradzież.

Straty oszacowano na 300 tys. zł.

Policja zaczęła szukać sprawców, ale sprawdziła też przeszłość 58-latka. Jak się okazało, ma on do odbycia zaległą karę 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwa skarbowe. Dlatego on jako pierwszy trafił do aresztu.

Jak udało się ustalić policjantom, skradzione samochody (opel i mercedes) poruszały się drogami powiatu wielickiego. Idąc tym tropem dotarli do podejrzanych, którymi okazali się 35-latek i jego 16-letni syn oraz dwóch ich znajomych w wieku 18 i 25 lat. Cała czwórka to mieszkańcy powiatu wielickiego. Podczas przeszukania ich domów funkcjonariusze zabezpieczyli przedmioty oraz pieniądze, które zostały skradzione w Sieprawiu oraz ustalili miejsce, gdzie znajdują się skradzione pojazdy i odzyskali je.