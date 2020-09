Siepraw. "Tu spoczywa rycerz, który żył dla Polski". Tablica na grobie "Halniaka" przypomina jego postać [ZDJĘCIA]

- To niekwestionowany lokalny bohater. Tym bohaterem był uznawany nawet w nowej rzeczywistości, po 1945 roku. Władza komunistyczna nie miała odwagi zakwestionować jego zasług, jak to uczyniła w przypadku wielu, którzy tak jak on walczyli o niepodległość Polski – mówił Ziemowit Kalinowski, historyk i autor książki „Bohaterowie wyklęci ziemi myślenickiej 1945-1956”. - Zapłacił najwyższą cenę, ale dziś i wtedy był moralnym zwycięzcą – dodał.

Józef Fijałkowski nie doczekał wolnej Polski, o którą walczył już od pierwszych dni września 1939 roku, a potem przez cały czas aż do tragicznej śmierci w kwietniu 1944 roku.

W ubiegłym roku decyzją prezydenta RP plut. Józef Fijałkowski został pośmiertnie awansowany do stopnia podporucznika.

Niemcy, za straty, które im zadał zemścili się rozstrzeliwując niemal całą jego rodzinę (rodziców i większość rodzeństwa) a następnie paląc ich ciała razem z rodzinnym domem „Halniaka” w Zawadzie. Było to 30 kwietnia 1944 roku. Tego samego dnia stanął na czele oddziału „Halniak” sam zmieniając swój pseudonim na „Odwet”. Zaledwie miesiąc później został zdradziecko zamordowany w Myślenicach nad Bysinką.