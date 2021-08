Siła korzeni muzycznych i rodowych. 18 sierpnia na Dolnej Równi Krupowej. W Zakopanem trwa Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich Marek Długopolski

„Pośli śwarni chłopcy nockom ciemnom, / Ku luptowskim zomkom drozkom ciemnom / Ciupazki do rućki, zbyrkajom kłabucki / Blachom śrybnom.” – tak brzmi jedna z podhalańskich przyśpiewek nuconych na melodię „Spod tego jawora woda spływo”. A do tego zapis nutowy i piękna czarno-biała fotografia Andrzeja Knapczyka-Ducha z Cichego, który ją wykonywał, tak jak i Jan Różałowski z Czerwiennego. To jedna z tych niezwykłych perełek, które uratował przed zapomnieniem Krzysztof Gocał w pięknie wydanej „Góralskiej muzyce”.