Sinfonietta Cracovia zagra tematy z animacji studia Ghibli. Koncerty w muzeum Manggha

Pierwszy z nich – pod hasłem Cyberpunk – pozwoli zanurzyć się w muzycznej cyberprzestrzeni, przetykanej cytatami z muzycznej klasyki znanej z japońskiej animacji – a będzie to między innymi „Aria na strunie G” Johanna Sebastiana Bacha.

Cykl Elektro Sinfonietta połączy instrumenty smyczkowe z elektroniką, a także powstającymi na żywo animacjami, nawiązującymi do stylistyki anime.

- Elektro Sinfonietta to nowy cykl koncertów, przestrzeń przenikania się muzyki klasycznej i elektroniki, stworzona z myślą o młodych dorosłych. Sinfonietta Cracovia zaprasza do doświadczenia syntezy sztuk i multimedialnego przeżycia – zapowiada Agata Grabowiecka, dyrektorka Sinfonietty Cracovii.

"Integralną częścią marcowego koncertu będzie występ duetu grającego muzykę elektroniczną na żywo. Fisherboyz to dwaj muzycy (Maciej Milczarek i Piotr Matula), którzy wejdą w dialog z kameralistami Sinfonietty Cracovii. Łódzki duet od 2017 roku nagrywa i wydaje muzykę w wytwórniach takich jak: International Day Off, Zoharum, Render, Microgarden lab. czy Nagrania Somnambuliczne, występuje na festiwalach, a także ma na koncie występy do filmów z muzyką na żywo. Występowi artystów towarzyszyć będą inspirowane stylistyką cyberpunku wizualizacje powstające na żywo (w wykonaniu Nataszy Suskiej z Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych)" -- zapowiada wydarzenie Sinfonietta Cracovia.