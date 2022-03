Skała. Akcja krwiodawstwa. Szósty raz organizują ją strażacy Barbara Ciryt

"Oddając krew - ratujesz życie" - to hasło VI Akcji Krwiodawstwa organizowanej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Skale. Akcja odbędzie się w remizie przy ul. Krakowskiej 34 w sobotę 5 marca 2022 r. od godz. 9 do 13. Pobór krwi będzie prowadzić oddział terenowy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. Do akcji dołączyła grupa partnerów i sponsorów, którzy ufundowali upominki.