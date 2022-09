Skała. Nowy ambulans dla pogotowia ratunkowego. Pojazd zakupiony w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej

Nowy ambulans została przekazany skalskim ratownikom w obecności przedstawicieli parlamentu - posłanki Elżbiety Dudy ze Skały, władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Takie same pojazdy w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej trafiły także do innych zespołów ratownictwa w Wieliczce i Krakowie - Nowej Hucie.

Jak podają służby wojewódzkie, nowe ambulanse zostały pomalowane na żółto, dzięki czemu są już gotowe do pracy w nowym standardzie Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (wszystkie ambulanse w systemie PRM muszą być dostosowane do tych wymogów do 2030 roku).

Łączny koszt zakupu pojazdów ratowniczych wyniósł prawie 1,5 mln zł, w tym 1,2 mln zł to dofinansowanie pochodzące z Funduszy Europejskich.