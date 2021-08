Skała. Od festiwalu do festiwalu. U Derczów od 18 lat życie toczy się w rytmie wojskowej muzyki

Zygmunt Dercz, mówi, że przecież nie sam organizuje te festiwale - ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Skały, którego jest prezesem. Wielkie wsparcie ma w żonie Elżbiecie.

Moja żona zajmuje się całą kwestią administracyjno-biurową festiwalu. Wyspecjalizowała się w tym, a to żmudna i ciężka praca. Może jest niewidzialna przy tym całym efekcie muzycznym, a bardzo potrzebna - mówi pan Zygmunt.

Pani Elżbieta chętnie by to rzuciła, ale skoro mąż podejmuje się dalszego organizowania, to i ona zakasuje rękawy.