Skała. Wypadek z udziałem motocyklisty. Na drodze wojewódzkiej wprowadzono ruch wahadłowy (BCA)

W sobotę 14 maja po południu doszło do wypadku na drodze wojewódzkiej nr 773 w Grodzisku w Skale. To zdarzenie z udziałem motocyklisty. Został on ranny, trafił do szpitala.