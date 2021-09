Skawina. Antoni Zalewski tuż przed Michałem Styrylskim w mistrzostwach Polski we wrotkarstwie alpejskim

Poza Polakami, którzy reprezentowali sześć klubów, w zawodach Polish Open wzięli udział wrotkarze z Ukrainy, Łotwy i Czech.

- Impreza była bardzo udana, dopisała pogoda i zawodnicy, wśród których było pięciu uczestników rozegranych przed tygodniem mistrzostw Europy w Gijon. Złoty medalista w kategorii Masters, 56-letni Czech Tomas Prochazka, wygrał także w Skawinie - opowiada Roman Styrylski, trener i organizator zawodów z klubu Skimka Say Sport. - Najbardziej emocjonującą rywalizację stoczyli Michał Styrylski i Antoni Zalewski, którzy zajmowali szóste miejsca w mistrzostwach Europy. W niedzielę w Skawinie minimalnie lepszy w slalomie okazał się Zalewski.

Z kolei w kategorii junior C (rocznik 2008/2009) nie miała sobie równych Gabriela Zawisza, wygrywając bezapelacyjnie. Podobnie było tydzień wcześniej podczas ME w Gijon, gdy dojeżdżała do mety w trzech konkurencjach z przewagą ponad dwóch sekund. Także Dariusz Kamecki triumfował w Skawinie we wszystkich swoich startach.