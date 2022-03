Skawina. Kierowcy nie będą mogli już dowolnie parkować na parkingu przy dworcu kolejowym

- Nie będzie to już ogólnodostępny parking, a wjazd na niego będzie możliwy tylko dla posiadaczy biletów na środki komunikacji zbiorowej

- zapowiada Marcin Kozielski, rzecznik prasowy w Urzędzie Miasta i Gminy Skawina.

Park&ride to proekologiczna inwestycja, mająca na celu ochronę środowiska i eliminowanie nadmiernego ruchu samochodowego. W Skawinie zbudowano go dla 500 samochodów. Takie rozwiązanie ma zachęcać kierowców dojeżdżających do pracy głównie w Krakowie, do pozostawiania na nim pojazdów i przesiadania się do pociągów Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w systemie Małopolska Karta Aglomeracyjna.

W tej formule miał funkcjonować już kilka lat temu, ale przebudowa torowiska i uruchomienie SKA przedłużało się, więc MKA nie mogła być wdrożona i parking stał się miejscem ogólnodostępnym.