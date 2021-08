Skawina. Kończy się program STP SMOG. Władze zachęcają do wymiany starych pieców i instalowania solarów oraz pomp ciepła

W tych zawodach najszybciej znajdziesz pracę



Są jeszcze wolne miejsca na liście do montażu instalacji solarnych i pomp ciepła z projektu Czysta Energia Blisko Krakowa.

Kto pierwszy ten lepszy

- Do tych instalacji gmina dofinansowuje połowę kosztów. Nie ma w nim specjalnych kryteriów i działa zasada: kto pierwszy ten lepszy

– informuje Marcin Kozielski, rzecznik prasowy w Urzędzie Miasta i Gminy.

Dotacje w ramach projektu „Czysta Energia Blisko Krakowa”, wdraża Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Blisko Krakowa”, zrzeszające sześć gmin z powiatu krakowskiego: Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne, Zabierzów.

Samorządowcy zachęcają też do skorzystania z 90-procentowej dopłaty do wymiany pieców i termomodernizacji budynków mieszkalnych z programu STOP SMOG.

Ma na celu likwidację szkodliwych dla środowiska różnych źródeł energii, ale głównie pieców węglowych. Jest on adresowany do osób o niskich dochodach, tych, których nie stać na ekologiczne rozwiązania w swoich domach.