Skawina. Organizacje pozarządowe mogą się starać o dofinansowanie do swoich działań

Do 9 lutego 2022 roku trwa nabór do konkursu „Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” w 2022 r.

Można otrzymać do 70 procent dofinansowania kosztów zadania, jednak maksymalnie 8 tys. zł.

Oferty należy składać pośrednictwem systemu Witkac.pl.

Także do 70 procent, ale do 6 tys. zł przysługuje wnioskodawcom w konkursie „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”. Oferty można składać do 14 lutego 2022 roku, również za pośrednictwem systemu Witkac.pl.

- Nabór ofert w trybie ciągłym trwa do konkursu obejmującego dofinansowanie do wkładu własnego dla organizacji pozarządowych, które zdobyły dotację na realizację swoich zadań z funduszy zewnętrznych

- informuje Marcin Kozielski, rzecznik prasowy w Urzędzie Miasta i Gminy Skawina.