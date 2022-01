Skawina. Przybywa chorych na COVID-19 i rośnie również kolejka na wykonanie testów

- Liczba chorych na COVID-19 w gminie Skawina rośnie w zatrważającym tempie, a z dnia na dzień obserwujemy rosnącą liczbę pacjentów korzystających z punktu poboru wymazów. Liczba kierowców chętnych do pobrania wymazów jest już tak duża, że na parkingu Park&Ride robi się coraz bardziej ciasno. Straż Miejska musi zarządzać ruchem i dbać o to, by samochody z pacjentami oczekującymi na wymaz nie zablokowały ulicy Kolejowej