Skawina. Seniorek wystąpił z kolejną inicjatywą dla mieszkańców gminy

W sobotę na placu tuż przy pomniku króla Kazimierza Wielkiego i Pałacyku „Sokół”, wszyscy, którzy przyszli świetnie się bawili. A zawodnicy choć mówili, że to tylko zabawa, to duch walki we wszystkich się odezwał i z wielkim zaangażowaniem brali udział w konkurencjach sprawnościowych.

Zaczęli od pokazu nordic walking

Zanim rozpoczęto Spartakiadę, Marzena Styrylska z Klubu Sportowego SKIMKA w Skawinie, instruowała chętnych seniorów jak poprawnie należy chodzić z kijkami nordic walking.

Na początek zdecydowały się przed publicznością trenować Anna Sito i Elżbieta Zaporowska. Panie świetnie sobie radziły i z gracją stosowały się do wskazówek pani Marzeny, zalecającej zawsze przed wyruszeniem na spacer z kijkami, wykonanie rozgrzewki, m.in. ćwiczeń rozciągających stopy i kolana.

A później w wyprostowanej pozycji ciągnięcie luźno kijków według reguły prawa ręka, lewa noga i odwrotnie.

Pani instruktor zwróciła też uwagę na konieczność chodzenia w odpowiednim, wygodnym, trzymającym stopę obuwiu.