Skawina. W gminie maleje liczba dni z przekroczeniami szkodliwych substancji w powietrzu

Zaznacza też, że nie wszystkie wskaźniki są przekroczone. Np. zmalało stężanie pyłów PM10. Norma wynosi 40 mikrogramów w metrze sześciennym (µg/m3), a w gminie notuje się średnio 34 µg/m3.

- To efekt wielokierunkowych działań, akcji i dotacji do wymiany starych kotłów, a także stworzenie infrastruktury zachęcającej do przesiadania się z samochodów na rowery i do pojazdów komunikacji zbiorowej. W gminie powstało sporo tras rowerowych i parkingów przy kolei - podkreśla Norbert Rzepisko, burmistrz gminy Skawina, gdzie jakość powietrza jest monitorowana.