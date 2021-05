Skawina. W gminie w 13 miejscach wokalistki z Tanto śpiewały patriotyczne pieśni. Mieszkańcy byli zachwyceni

- Śledzę to co dzieje się online w Centrum, bo mam dzieci w wieku szkolnym i chcę by rozwijały się artystycznie. Bardzo wysoko oceniam tę działalność. Osoby zajmujące się artystyczną stroną, są pasjonatami i nie ustają w pomysłach, by promować kulturę, organizować zajęcia online, wernisaże artystów, a tego 3 maja na pewno wiele osób nie zapomni