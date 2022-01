Skawina. W nowym roku dodatkowe linie i kursy autobusów MPK. Najbardziej zyskają mieszkańcy sołectw

- Ze zmian skorzystają przede wszystkim mieszkańcy Grabia, Jurczyc, Krzęcina, Zelczyny, Radziszowa i Polanki Hallera oraz Jurczyc. W tych miejscowościach wprowadzono dodatkowe kursy, a nowa linia numer 295 najbardziej będzie służyć mieszkańcom Grabia, Krzęcina oraz Zelczyny

– informuje Marcin Kozielski, rzecznik prasowy w Urzędzie Miasta i Gminy Skawina.

Na takie rozwiązania od dawna oczekiwali mieszkańcy tych sołectw.

- Od lat na wszystkich zebraniach wiejskich zawsze poruszana była sprawa braku niektórych połączeń autobusowych lub rozkładów jazdy niedostosowanych do ich potrzeb

– powiedział nam Norbert Rzepisko, burmistrz gminy Skawina.

Włodarz gminy nie ukrywa obaw o pełne wykorzystywania autobusów, aby nie jeździły one puste i by niepotrzebnie wydawano publicznych pieniędzy. Kursy na terenie gminy Skawina pokrywa gmina, a niektóre linie są częściowo dotowane przez MPK.

W 2022 roku do komunikacji publicznej samorząd dopłaci z własnego budżetu około 7 milionów złotych.