Skawina. Władze protestują przeciw pomysłom zmian w uchwale antysmogowej dla Małopolski. Szukają rozwiązań, a nie problemów.

W wymianie pieców mieszkańców wspierają ekodoradcy z Wydziału Ochrony Powietrza. Pomagają w wypełnieniu wniosków i doradzą najkorzystniejsze rozwiązania. Zdaniem władz Skawiny, obowiązująca uchwała antysmogowa dla Małopolski jest bardzo ambitna i realna do wykonania. Jest niezbędna, by poprawić jakość powietrza w całym województwie. Przypomnijmy, dokument zakłada wprowadzenie od 2023 roku zakazu używania kopciuchów, a więc bezklasowych kotłów. - Uchwała jest wielkim wyzwaniem finansowym dla samorządów, które nie dysponują tak dużymi środkami jak Kraków, ale w gminie Skawina szukamy rozwiązań, a nie problemów. Korzystamy ze środków unijnych, rządowych, wojewódzkich, szukamy dofinansowań tam, gdzie tylko się da. Z pozytywnym efektem - podkreśla burmistrz Rzepisko. Przekonuje, że gminy dysponujące skromniejszym budżetem pieniądze na likwidację kopciuchów też mogą znaleźć w projektach finansowanych ze środków zewnętrznych.

- Jest wiele programów, z których można uzyskać bardzo duże dotacje, a w niektórych mieszkańcy wcale nie dopłacają. W budżecie zawsze mamy też zarezerwowane środki na wdrażanie własnych programów – przekonuje Norbert Rzepisko, burmistrz Skawiny, która jeszcze niedawno należała do najbardziej zasmogowanych gmin. Teraz tylko z nielicznych kominów domów wydobywa się czarny dym.

Władze gminy Sawina uważają, że argumenty iż samorządy nie mają pieniędzy na walkę ze smogiem, są nieprawdziwe. Jest wiele możliwości, by ograniczyć niską emisję bez ponoszenia dużych kosztów.

Samorządy mogą liczyć na pokrycie większości kosztów wymiany kotłów z programów wspieranych przez rząd oraz Unię Europejską. Burmistrz wymienia m.in.: Czyste Powietrze, STOP SMOG oraz Regionalne Programy Operacyjne. Łącząc niektóre programy można uzyskać nawet 90 procent dofinansowania. Marcin Kozielski, rzecznik prasowy w Urzędzie Miasta i Gminy dodaje, że Skawina jako pierwsza i jedna z nielicznych gmin w Polsce podjęła się realizacji programu STOP SMOG. Do czerwca 2022 roku termomodernizacji zostanie poddane 300 budynków jednorodzinnych.

Gmina otrzymała na ten cel ponad 11 milionów złotych dofinansowania z Ministerstwa Rozwoju. Ten program skierowany jest przede wszystkim do najuboższych mieszkańców Skawiny.

Kolejnym ważnym dla Małopolski punktem w Programie Ochrony Powietrza jest możliwość wprowadzenia uchwały antysmogowej dla gmin. Oznacza to, że samorządy będą miały możliwość zwrócenia się do Sejmiku Województwa z wnioskiem o wprowadzenie dodatkowych zasad na terenie gminy. Rozwiąże to problemy formalno-prawne i umożliwi wprowadzenie zakazu montowania pieców węglowych w nowych budynkach.