Skawina zaprasza na mistrzostwa Polski we wrotkarstwie alpejskim

Zawody we wrotkarstwie alpejskim są organizowane w slalomie, slalomie gigancie i slalomie równoległym. Dzięki Skimce, prężnie działającemu klubowi ze Skawiny, to miasto staje się uznanym ośrodkiem tej dyscypliny. Klub już dwukrotnie organizował mistrzostwa Polski w inline alpine, a teraz nastąpi to po raz trzeci. Kilka miesięcy temu w ramach promocji dyscypliny umiejętności zawodników można było podziwiać na skawińskim Rynku, o czym możecie się przekonać przeglądając galerię zdjęć.