Skawina. Zmarł niezłomny. Jeden z ostatnich - Jan Fidziński, zostawił po sobie wspomnienia Barbara Ciryt

Dostał wyrok 8 lat więzienia. I za co? Bo posiadał broń, a nie przyznał się do żadnej organizacji. Prześladowała go bezpieka, jak wielu innych młodych skawinian, ale do końca zachował pogodę i hart ducha. Przetrwał. Jan Fidziński, jeden z ostatnich skawińskich niezłomnych zmarł 4 stycznia 2022 roku w wieku 92 lat.