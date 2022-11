Skład Polska - Argentyna. W takim składzie Polska zagra z Argentyną mecz o wszystko na mundialu w Katarze! OFICJALNIE 30.11.2022

Skład Polska - Argentyna. W takim składzie zagra Polska 30.11.2022

Czesław Michniewicz zapowiada, że nasza drużyna będzie się solidnie bronić, ale nie będzie to obrona Częstochowy. Selekcjoner uważa, że zbytnie cofnięcie się zespołu do defensywy może napędzić Argentyńczyków pod wodzą Leo Messiego. Dlatego Polacy mają się odgryzać ekipie z Ameryki Południowej, a by to stało się realne, Robert Lewandowski musi mieć w ataku solidne wsparcie. O to apelują też liczni eksperci z byłym trenerem Wisły Kraków Henrykiem Kasperczakiem na czele.