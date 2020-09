Składki ZUS 2021 dla prowadzących działalność gospodarczą. O ile wzrosną składki ZUS? 6.09.20

Jak będą wyglądać składki ZUS w 2021 roku?

Według najnowszych prognoz dotyczących przeciętnego wynagrodzenia w Polsce, ma ono wzrosnąć w 2021 roku o 32 zł. To oznacza, że składki ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą zwiększą się o 15,60 zł. To niemal 100 zł mniej w stosunku do poprzedniego roku, kiedy to składki zostały podniesione o 114 zł miesięcznie.

Obecnie przedsiębiorcy płacą 1431,48 zł miesięcznie za składki ZUS. W przyszłym roku kwota ta zwiększy się do 1447,08 zł. W jej skład będą wchodzić następujące opłaty opłaty:

Składka emerytalna: 615,93 zł;

Rentowa: 252,43 zł;

wypadkowa: 52,70 zł;

na Fundusz Pracy: 77,31 zł;

dobrowolna składka chorobowa: 77,31 zł;

Dodatkowo do opłat należy wliczyć obowiązkową składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Jej wysokość będzie znana dopiero na początku 2021 roku, gdyż jest ona liczona na podstawie wskaźnika przeciętnego wynagrodzenia z ostatniego kwartału tego roku.