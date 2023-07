Skoczek narciarski Kamil Stoch w Igrzyskach Europejskich zajął odległe miejsca. "Niby człowiek wiedział, a jednak się trochę łudził"

Skoki Stocha w Igrzyskach Europejskich 2023 nie były dobre

Start w tej imprezie zaczął od 22. lokaty na Średniej Krokwi. W sobotę (1 lipca) na Wielkiej Krokwi był 29., notując znaczny spadek w drugiej serii. Ocena końcowa nie może być dobra.

- Nic nie obiecywałem - zastrzega Stoch. - Zdawałem sobie sprawę, w jakiej dyspozycji się znajduje, i jeszcze jestem w okresie treningowym. W tej chwili trudno jest mi coś złapać, nawet zaczepić się technicznie, żeby móc wyzwolić jakąś większą energię. Dużo błędów się wkrada. Im bardziej chcę utrzymać pewien element, tym bardziej sypią się inne, a przez to totalnie tracę na dobrej energii. Nie chodzi nawet o to, że skoki są mocno spóźnione, bardziej o tę energię i czystość techniczną, stabilną pozycję.

Należy zaznaczyć, że skoczkowie są dopiero we wstępnej fazie przygotowań do nowego, zimowego sezonu. Treningi są ciężkie, a testu w tak poważnych zawodach na przełomie czerwca i sierpnia nigdy wcześniej nie mieli. Stoch doskonale sobie zdawał z tego sprawę, mimo odległych miejsc wcale nie był przygnębiony. Do niepowodzenia podszedł z dystansem