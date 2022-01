Skoki dziś WYNIKI NA ŻYWO. PŚ Zakopane 2022 - kwalifikacje i konkurs. Bez Kubackiego i Stocha. Transmisja live stream online Artur Bogacki

Dzisiaj skoki w Zakopanem - wyniki na żywo Pawel Relikowski / Polska Press

Dziś skoki w PŚ Zakopane 2022, sprawdź wyniki na żywo. Zawody Pucharu Świata na Wielkiej Krokwi potrwają do piątku (kwalifikacje) do niedzieli (w sobotę konkurs drużynowy, dzień później indywidualny). Do startu zgłoszonych zostało 10 reprezentantów Polski. Najważniejsze informacje o skokach w Zakopanem: wyniki live, program, gdzie oglądać - transmisja stream online.