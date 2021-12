Skoki dziś WYNIKI Oberstdorf KONKURS NA ŻYWO, Turniej Czterech Skoczni [29.12 2021]

Zwycięzcą został Japończyk Ryoyu Kobayashi i jest pierwszym liderem 70. Turnieju Czterech Skoczni.

W serii finałowej jedyny Polak w stawce, Dawid Kubacki, uzyskał tylko dwa metry więcej niż w pierwszej próbie (113,5 m), więc nie mógł liczyć na progres. Ostatecznie zajął 28. lokatę.

Kamil Stoch jest załamany swoim występem, przyznał, że nie wie, jakie są tego przyczyny. Zastanawia się głośno, czy zna jest chociaż trener kadry.

Wierzę, że trenerzy mi pomogą. Nigdy mnie nie zawiedli. Ale nie jestem w stanie powiedzieć czy to mały problem, czy wymagający więcej czasu, by go naprawić - powiedział skoczek z Zębu dla portalu TVP Sport.