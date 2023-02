Skoki dzisiaj Willingen NA ŻYWO Gdzie oglądać konkurs? O której godzinie zawody PŚ? Transmisja i wyniki online 4.02.2023

Skoki narciarskie. Gdzie i kiedy obejrzeć zawody w Willingen?

Karawana skoczków objechała w tym sezonie już znaczą część globu, po powrocie z Japonii skierowała się do Austrii, a teraz przenosi się do Niemiec. To bowiem w Willingen odbędą się jedne z najbardziej prestiżowych zawodów Pucharu Świata.

Polską eskadrę powietrzną tym razem będą tworzyć Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł i Jakub Wolny. W grupie nie ma ani Andrzeja Stękały, ani Klemensa Murańki - a właśnie ci zawodnicy jako jedyni z Polaków zdołali w kwalifikacjach do konkursu w 2021 roku wejść do grona skoczków, którzy na skoczni Muehlenkopfschanze (HS 147)wykonali powyżej 150-metrowy lot. Wiele lat przed nimi udało się tego dokonać Adamowi Małyszowi, obecnemu prezesowi PZN.