Skoki dzisiaj WYNIKI NA ŻYWO. Konkurs w Ga-Pa w Turnieju Czterech Skoczni wygrał Ryoyu Kobayashi [1.01]

Skoki dziś na żywo. Noworoczny konkurs w Ga-Pa LIVE

Konkurs PŚ w Garmisch-Partenkirchen, w ramach Turnieju Czterech Skoczni, wygrał Ryoyu Kobayashi. Z sześciu Polaków, którzy zakwalifikowali się do zawodów, tylko dwóch awansowało do II serii. Piotr Żyła był ostatecznie 11., a Jakub Wolny - 23. Dopiero 47. był najlepszy Polak w tym sezonie Kamil Stoch.

Konkurs stał na bardzo wysokim poziomie. W II serii Markus Eisenbichler (dzień wcześniej wygrał kwalifikacje) skoczył 143,5 m (o pół metra mniej od rekordu obiektu), ale to nie wystarczyło do zwycięstwa. Z prowadzącym na półmetku Kobayashim przegrał łącznie o ledwie 0,2 pkt. Dla Japończyka to drugi triumf w TCS, oczywiście jest liderem turnieju, o 13,2 pkt wyprzedza Mariusa Lindvika.