Skoki dzisiaj wyniki na żywo. Puchar Świata w Willingen z udziałem Polaków. Stream online, transmisja live [30.01]

PŚ w Willingen w skokach narciarskich. Wyniki na żywo - dziś

Piątek w Willingen udany dla Polaków, sobota pełna kontrowersji

Piątkowy prolog, który zastąpił kwalifikacje do pierwszego konkursu, wygrał Kamil Stoch (wcześniej był najlepszy w drugim treningu(. O 0,1 pkt wyprzedził Daniela Hubera. Zadowoleni mogą być też inni Polacy. Dobrą dyspozycję potwierdzili inni wracający do gry zawodnicy: Żyła (4.) oraz Kubacki (7.). Dziewiąte miejsce zajął Paweł Wąsek, a 28. Stefan Hula. To był dobry dzień dla naszych skoczków, wyniki w końcu są na miarę oczekiwań (szczegółowe rezultaty - niżej)

Sobotni konkurs kobiet w Willingen z powodu niekorzystnego wiatru został zakończony po pierwszej serii, wygrał Marita Kramer. 21. miejsce zajęła Nicole Konderla, 23. była Kinga Rajda.