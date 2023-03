Skoki na żywo PŚ Oslo 2023 RAW AIR. Wyniki live Pucharu Świata w skokach narciarskich w Lillehammer 13.03

PŚ Oslo Holmenkollen 2023 - skoki narciarskie dzisiaj na żywo [WYNIKI LIVE]

Po najważniejszej imprezie sezonu, czyli mistrzostwach świata w Planicy, zawodnicy wrócili do rywalizacji w Pucharze Świata. Przenieśli się do Norwegii, gdzie w ciągu 10 dni rozegrają aż 6 konkursów, wyniki wszystkich skoków zaliczane będą do Raw Air, w którym najlepszy dostanie 60 tysięcy euro premii. Pierwszy przystanek był Oslo, drugi to Lillehammer, gdzie skoki będą także dzisiaj.

Polskę reprezentować dzisiaj będzie 6 skoczków. Nastroje w naszej ekipie poprawiły się, bo w drugim konkursie w Oslo na podium stanął Dawid Kubacki. Na takie wyniki któregoś z Polaków czekaliśmy dość długo.

Skład reprezentacji Polski na PŚ w Lillehammer