Skoki narciarske. Wyniki Polaków dzisiaj w Pucharze Świata w Ruce dużo poniżej oczekiwań. Tylko Dawid Kubacki zdobył punkty

Skoki do poprawki. Wyniki Polaków w PŚ w Ruce dzisiaj dużo poniżej oczekiwań

Seria próbna, poprzedzająca konkurs, pokazała, że na wielkie wyniki Polacy raczej nie mają co liczyć. Podobnie jak dzień wcześniej w kwalifikacjach, dziś byli daleko za najlepszymi. Najwyżej, na 19. pozycji, znalazł się Dawid Kubacki. Ostatni z naszej kadry - 40. - był Kamil Stoch. Najlepszy okazał się Stefan Kraft.

W pierwszej serii taki układ sił generalnie został utrzymany. Z Polaków znów najwyżej był Kubacki. Co więcej, jako jedyny z piątki awansował do drugiej serii, z 23. lokaty. To wyniki poniżej oczekiwań.

Blisko tego był Piotr Żyła (31., brakło mu 0,6 pkt), za nim byli Aleksander Zniszczoł (32.), Paweł Wąsek (34), a najsłabiej spisał się Kamil Stoch (43.). Tak kiepskie wyniki mieliśmy ostatnio w roku olimpijskim, gdy cała kadra była w głębokim kryzysie.