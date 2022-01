Skoki narciarskie. Adam Małysz ocenia Puchar Świata w Zakopanem i stan polskich skoków przed igrzyskami w Pekinie. „Brakuje stabilności”

Spór o plan naprawczy polskich skoków

- No przykro jest. Na pewno chciałoby się, żeby było lepiej - ocenił występ kadry Adam Małysz, dyrektor-koordynator PZN. - Wiadomo, że ogólnie nie jest tak, jak byśmy chcieli, to jest jasne. Patrząc na drużynę, też nie było fajnie. Brakuje Kamila i Dawida (Stoch i Kubacki mają problemy zdrowotne - przyp.), z drugiej strony widać, że coś nie funkcjonuje, skoki nie są stabilne. Piotrek pierwszy skok (w niedzielę w konkursie indywidualnym - przyp.) miał nie za fajny, powiedziałbym, że zły. Drugi troszkę lepszy, ale my od niego zdecydowanie więcej oczekujemy. Myślę, że decyzja o tym, że piątka, która jedzie na igrzyska, zostaje w Zakopanem na treningi, jest dobra - mówił Małysz.