Skoki narciarskie. Andreas Wellinger wygrał pierwszy konkurs Grand Prix w Hinzenbach. Dwóch Polaków w "10" [WYNIKI]

Niemcy dominowali w Grand Prix w skokach narciarskich w Hinzenbach

Do zawodów Biało-Czerwoni przystąpili bez Kamila Stocha, który się rozchorował i do Austrii nie pojechał.

W kwalifikacjach najlepiej z Polaków, którzy w komplecie uzyskali przepustkę do konkursu, spisał się Dawid Kubacki, który był 9. Wygrał Stefan Kraft, niespodzianką jest odpadnięcie lidera klasyfikacji GP - Bułgara Władimira Zografskiego, który przewrócił się po lądowaniu (nie ucierpiał poważniej) i zabrakło mu punktów, by dostać się do "50".

Po pierwszej serii konkursowej liderem był Wellinger. Wyprzedzał o 0,9 pkt rodaka Stephana Leyhe, o 1,4 pkt Austriaka Stefana Krafta i o 3,1 pkt najlepszego z Polaków na półmetku - Kubackiego. Do drugiej serii dostali się też Żyła - 10. lokata oraz Paweł Wąsek i Kacper Juroszek, wspólnie sklasyfikowani na 29. pozycji. Odpadł 32. Aleksander Zniszczoł.