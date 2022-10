Skoki narciarskie. Dawid Kubacki z Kryształową Kulą Pucharu Świata? "Wierzę w swoje umiejętności"

Król Kubacki w lecie skakał wyśmienicie

32-latek ostatnio przypomniał, kogo kibice nazywają „Królem Lata”. Okazał się najlepszy w cyklu Grand Prix na igelicie, zresztą po raz trzeci w karierze.

- To jeden z elementów, który buduje pewność siebie, pokazuje, że okres przygotowawczy jest dobrze przepracowany, że nogi, choć czasem bolą, to dają odpowiednią energię na progu - ocenił Kubacki. - To jest moim zdaniem bardzo istotne, bo jako sportowiec nie raz narzekałem, że coś mnie boli, że jest ciężko. Ale robi się to właśnie po to, by później te efekty móc wykorzystywać na skoczni czy innej arenie sportowej. No i to działa. Na pewno będzie mnie to mobilizowało, da spokój w głowie przed zbliżającym się sezonem zimowym. Pewność jest, wiara w siebie też, wszystko jest na swoim miejscu.