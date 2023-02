Skoki narciarskie. Dobre wyniki Polaków dzisiaj w Pucharze Świata w Rasnovie. Konkurs pod dyktando Niemców

Skoki w pierwszej serii PŚ w Rasnovie pod dyktando Niemców. Niezłe wyniki Polaków

W konkursie wzięło udział czterech Polaków (komplet), którzy wytypowani zostali do startu w Rasnovie w zastępstwie zawodników, wybranych do kadry na zbliżające się MŚ w Planicy. Brak kwalifikacji (formalnie był to prolog, bo zgłosiło się tylko 47 skoczków) i dużo słabsza niż zazwyczaj obsada (brak najlepszych w klasyfikacji PŚ) sprawiły, że nasi zmiennicy stanęli przed szansą zdobycia punktów PŚ. Udało się to im wszystkim, co uznać trzeba za niezłe wyniki, realizację planu minimum.

W pierwszej serii sobotniego konkursu Polacy zaprezentowali się podobnie jak w prologu. Tym razem jednak najlepiej z naszej ekipy spisał się Tomasz Pilch, który był 13. Jan Habdas zajmował 19. miejsce. Najlepszy z Biało-Czerwonych w piątkowym prologu Kacper Juroszek w konkursie po pierwszej serii był 25. Z trudem do drugiej serii awansował Maciej Kot, który wrócił do kadry na PŚ w długiej przerwie i zapewne liczył na lepsze wyniki.