Skoki narciarskie. Dzisiaj w PŚ w Oslo najlepsze wyniki z Polaków miał Aleksander Zniszczoł, był w "10". W Raw Air się nie liczymy

Obiecujące skoki dzisiaj w kwalifikacjach. Dobre wyniki Polaków na początek

Niedziela w PŚ w Oslo (Raw Air) była dla skoczków pracowita. Najpierw odbyły się kwalifikacje, do których przystąpiło 50 zawodników. Polacy normę wykonali, w komplecie dostali się do zawodów, dodatku skoki dzisiaj były obiecujące. Co ciekawe, najlepsze wyniki w naszej ekipie mieli ci, którzy w sobotnim konkursie zaprezentowali się najgorzej.

W kwalifikacjach dzisiaj Aleksander Zniszczoł zajął 5. miejsce, 13. był Dawid Kubacki (obaj dzień wcześniej nie zdobyli punktów PŚ). Pozostali nasi zawodnicy skoki mieli różne: na 18. pozycji znalazł się Piotr Żyła, 30. był Maciej Kot, a dopiero 40. Kamil Stoch (nie trafił w próg).

Wpływ na skoki i wyniki dzisiaj znów miał"loteryjny" wiatr. W czołówce jednak zaskoczenia nie było, wygrał Stefan Kraft przed Danielem Huberem, przy okazji zmieniając rodaka na czele klasyfikacji Raw Air (to był trzeci punktowany start). Pecha miał Kristoffer Eriksen Sundal. Norweg, który w sobotę był 2., dzisiaj zaliczył upadek po lądowaniu i jego udział w zawodach stał pod znakiem zapytania. Ostatecznie wystąpił, ale nie awansował, podobnie jak wspomniany Huber.